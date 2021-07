Ryanair gaat 2.000 piloten rekruteren

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair gaat op zoek naar 2.000 nieuwe piloten om de nieuwe vliegtuigen die de komende drie jaar worden geleverd te besturen. Dat maakt de luchtvaartmaatschappij maandag bekend.

Het leeuwendeel van de nieuwe functies zal ingevuld worden door interne promoties, waardoor het bedrijf in eerste instantie op zoek gaat naar First Officers (copiloten).

De opleidingssessies vinden nog heel 2021 plaats om de nieuwe piloten tegen de zomer van 2022 volledig klaar te stomen. Daarvoor gaat de lagekostenmaatschappij in zee met de Airline Flight Academy in Dublin. “Dit is uitstekend nieuws voor ervaren en toekomstige piloten, maar ook voor onze eigen piloten die snel kunnen promoveren”, reageert Darrel Hughes, personeelsdirecteur bij Ryanair. “Tijdens de coronacrisis hebben we samen met ons personeel zo veel mogelijk jobs proberen te redden. We zijn dan ook verheugd om te beginnen met het plannen van een nieuwe groei in de loop van de komende jaren.”