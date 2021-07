Gareth Southgate wil na verloren EK-finale nadenken over toekomst als Engels bondscoach: “Het eist zijn tol”

Gareth Southgate heeft tijd nodig om het penaltyfiasco van zondagavond in de verloren EK-finale tegen Italië te laten bezinken. Net als 25 jaar geleden was Southgate de pineut. In de halve finales van het EK in 1996 was hij het immers die de beslissende strafschop tegen Duitsland miste. In de finale van zondag maakte hij als bondscoach de keuze om de laatste drie elfmeters te laten nemen door Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, respectievelijk 23, 21 en 19 jaar jong.

De voormalige verdediger ligt nog tot na het WK van eind volgend jaar in Qatar onder contract bij de Engelse Voetbalfederatie FA en zal dat contract ook meer dan waarschijnlijk uitdoen, maar omtrent de gesprekken over een eventuele verlenging houdt hij toch de boot af. De FA maakte tijdens het toernooi al duidelijk door te willen gaan met Southgate. “Het is nu niet het moment om daarover na te denken”, vertelde Southgate maandag. “Het eerstvolgende doel is kwalificatie voor het WK in Qatar, maar nu heb ik vakantie nodig om alles te laten bezinken en wat rust te nemen, om de wedstrijd nog eens te bekijken en na te denken over het toernooi. Het team mogen leiden als bondscoach op zo’n toernooi is een onvergetelijke belevenis, maar het eist ook zijn tol en ik moet nu eerst even rust nemen.”

Southgate is sinds 2016 bondscoach van Engeland en werd drie jaar geleden op het WK in Rusland al vierde, na verlies in de kleine finale tegen België. “Het doet deugd om zoveel steun te voelen binnen de federatie, dat stel je als coach natuurlijk op prijs. Maar er is veel stof om over na te denken. Het gaat niet om de financiële kant van de zaak. Ik wil gewoon niet halsoverkop een te lange verbintenis aangaan. Daarover moet ik dus nadenken, vooraleer we kunnen samenzitten. Maar ik kan wel zeggen, zoals ik me nu voel, dat ik met het team naar Qatar wil gaan. Ik voel dat we vooruitgaan, met een vierde, een derde en nu een tweede plaats. We kunnen dus wel zeggen dat er enige consistentie is. Daarnaast weet ik dat we de piek nog niet bereikt hebben.”

Southgate nam in de Britse pers overigens de verantwoordelijkheid van het penaltydrama op zich. “Ik duid immers de strafschopnemers aan. De verantwoordelijkheid ligt dan ook bij mij. De spelers moeten zich niet schuldig voelen, niemand staat hierin alleen. We winnen en verliezen samen. We hebben een goed toernooi gespeeld en bouwen daarop verder.”