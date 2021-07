Dan toch geen uitzonderingen voor toegang tot de lage-emissiezones in 2025

Wanneer de regels voor de lage-emissiezones in 2025 strenger worden, komt er geen uitzondering voor Euro 5-voertuigen die zijn uitgerust met een speciale installatie die de uitstoot moet beperken. De milieuwinst van zo’n installatie is beperkt en de kosten lopen hoog op. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy.

De toelatingsvoorwaarden in de lage-emissiezones worden de komende jaren strenger. In 2025 moet een benzinewagen minstens Euronorm 3 en een dieselwagen Euronorm 6 hebben. Dat zou betekenen dat veel wagens, vooral dieselwagens, geweigerd zullen worden. In Duitsland overweegt men een uitzonderingsmogelijkheid voor Euro 5 voertuigen die zijn uitgerust met een SCR-installatie (Selectieve Katalytische Reductie of AdBlue-installatie). Die installatie zou een gunstige impact hebben op de uitstoot van deze wagens.

Maar uit onderzoek dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft laten uitvoeren blijkt dat de milieuwinst van de installatie in de praktijk erg beperkt is. Tel daarbij de fraudegevoeligheid van het systeem en de hoge installatiekost van 3.500 euro en de piste van de SCR-installatie lijkt begraven.

“De combinatie van de beperkte milieuwinst met de extra kosten en onduidelijkheden voor eigenaars, fabrikanten en overheid zorgen ervoor dat er weinig potentieel is voor de SCR-installatie. Het is wel positief dat de Vlaamse regering de mogelijkheid onderzocht heeft en dat er nu reeds duidelijkheid is voor de betrokken eigenaars”, zegt Van Rompuy aldus Van Rompuy.