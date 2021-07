Paus Franciscus blijft nog enkele dagen in ziekenhuis

Paus Franciscus blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis om “de medische therapie te optimaliseren”. Dat meldt zijn woordvoerder in een mededeling.

De paus werd op 4 juli opgenomen in het Gamelliziekenhuis in Rome voor een geplande chirurgische ingreep voor een ontsteking aan de dikke darm, onder volledige verdoving. Bedoeling was dat hij een week gehospitaliseerd zou blijven als er geen compilaties zouden optreden. Nu blijft hij dus langer in het ziekenhuis.

Zondag verscheen paus Franciscus voor het eerst weer in het openbaar na zijn darmoperatie vorige zondag. Hij moest een weekje herstellen in het ziekenhuis in Rome, maar bracht van vanaf het balkon het traditionele zondagse gebed. “Ik ben blij dat ik het zondagsgebed toch kan houden, zelfs hier”, aldus de paus. “Ik heb jullie nabijheid en steun door jullie gebeden gevoeld. Ik dank jullie vanuit het diepste van mijn hart.”