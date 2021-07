Marc Coucke verkoopt door hem opgerichte Ceres Pharma

Ondernemer Marc Coucke verkoopt het farmabedrijf Ceres Pharma aan een Frans investeringsfonds. Dat hebben de betrokken bedrijven maandag bekendgemaakt.

Ceres Pharma, opgericht in 2017, wordt beschouwd als de opvolger van Omega Pharma, dat Coucke eerder verkocht aan het Amerikaanse Perrigo. Beide zijn gespecialiseerd in voorschriftvrije middelen. Via overnames is Ceres de laatste jaren flink gegroeid. Onder meer de sportdranken van Etixx zijn erin ondergebracht.

Het Franse investeringsfonds Naxicap Partners neemt Ceres Pharma nu over. Financiële details over de transactie worden niet bekendgemaakt.

CEO blijft

Coucke startte Ceres Pharma op samen met voormalig Omega Pharma-manager Mario Debel. Die blijft de CEO van het bedrijf. Hij zal ook een groot deel van de opbrengst van de verkoop herinvesteren in Ceres Pharma, zo staat in een persbericht.

“Naxicap Partners zal het bedrijf steunen bij het uitbreiden van zijn marktpositie”, klinkt het ook. “De focus zal liggen op de internationalisering van het bedrijf en de verdere uitbreiding in de Benelux, Centraal-Europa en mogelijk ook verder (...).”