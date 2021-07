SJOTCAST EK #26. “Ze mogen ons dan wel hebben uitgeschakeld, stiekem zijn we allemaal verliefd geworden op Italië”

Het EK zit erop en dus blikt Sjotcast nog een laatste keer terug. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u dagelijks mee op een trip doorheen Europa. In deze aflevering beleeft Gert een persoonlijk delirium, wenst Guillaume een deel van de Engelse fans jeuk op vervelende plekjes toe en genoot het duo van dé strafschoppenserie van dit EK. Proficiat, Italië.

Sjotcast: elke dag tijdens het EK

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze ook tijdens het EK. Na elke wedstrijddag neemt het drietal een aflevering van een halfuurtje op, die u ’s ochtends (of ’s nachts, voor de nachtraven onder u) kan beluisteren. Mis het niet.

