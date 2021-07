Elon Musk moet zich voor de rechter verantwoorden voor overname van SolarCity

Tesla-CEO Elon Musk moet zich maandag voor een Amerikaanse rechtbank verantwoorden voor zijn rol in de controversiële aankoop van zonnepanelenfabrikant SolarCity. Op het moment van de overname was Musk ook voorzitter van SolarCity. Investeerders trokken naar de rechter omdat ze vonden dat Musk tekort is geschoten toen hij in 2016 besloot om SolarCity voor 2,6 miljard dollar over te nemen.

De investeerders, waaronder voornamelijk pensioenfondsen, verwijten Musk niet hun belangen te heben gediend en Tesla-activa te hebben verspild door SolarCity in 2016 over te nemen, hoewel het bedrijf verre van winstgevend was en diep in de schulden zat.

De overige bestuursleden van Tesla kozen ervoor om de zaak in 2020 te schikken voor 60 miljoen dollar, maar Musk legde de deal naast zich neer.

Het proces zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Wanneer Musk zelf het woord zal nemen, is niet bekend.