Kruibeke / Sint-Niklaas -

Een bestuurder van een bestelwagen is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E17, vlak voor de afrit Kruibeke in de richting van Antwerpen. Hij was achteraan ingereden op een trager rijdende vrachtwagen. De hulpdiensten moesten de bestuurder uit de bestelwagen bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval ontstond er al snel een lange file tussen Sint-Niklaas en Kruibeke.