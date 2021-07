Voorstel om ieder kind dat op kamp vertrekt te testen, zorgt voor wrevel: “Zeer cynisch om hen nu te straffen”

Negen scoutskampen die vroegtijdig zijn stilgelegd, vier chirokampen; een aantal CM-vakanties waar achteraf iemand positief testte. Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit ervoor om deze zomer dan maar ieder kind te testen vóór het op kamp vertrekt. Maar die oproep valt slecht, zowel bij jeugdbewegingen als bij Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “Die discussie is al heel grondig gevoerd op vorige Overlegcomités, en er is met reden gekozen om het niet te doen. We gaan nu de regels niet veranderen tijdens de match.”