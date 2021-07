Meisje van acht gedood door hond in eigen woning: moeder treft lichaam aan bij thuiskomst om 23 uur

Een meisje van acht jaar is zondagavond overleden nadat ze aangevallen werd door een hond in de Waalse gemeente Strépy-Bracquegnies. Dat meldt Sudpresse en wordt bevestigd door het parket. Het was haar moeder die het gewonde meisje aantrof, maar het meisje is nadien overleden.

Brandweer en politie werden zondagavond rond 23 uur opgeroepen naar de woning van het meisje en haar ouders in het centrum van Strépy-Bracquegnies, een deelgemeente van La Louvière in de provincie Henegouwen. Haar moeder had bij het thuiskomen haar dochter op de grond aangetroffen, nadat ze aangevallen was door een Amerikaanse staffordshireterriër.

Amerikaanse staffordshireterriër - illustratie. De hond op de foto is niet de hond in kwestie Foto: Shutterstock

Het meisje vocht op dat moment nog voor haar leven, maar kon niet meer gered worden. Het parket heeft een onderzoek ingesteld naar wat er zich in het huis heeft afgespeeld. Er zouden nog twee andere honden aanwezig geweest zijn, maar die zouden niets met de dood van het meisje te maken hebben. Het dier dat het meisje gedood heeft, behoort toe aan de vriend van de moeder. Toen de politie ter plaatse kwam, was de hond nog steeds agressief. De agenten hadden volgens het parket geen andere keuze dan het dier dood te schieten.