Krijgen we een zomer met meer muggen, maar minder wespen?

Haal de muggenmelk en citronellakaarsen maar snel boven, want het ziet ernaar uit dat we de komende weken heel wat muggen mogen verwachten. Door het natte warme weer kunnen die zich in optimale omstandigheden voortplanten. Maar niet alle insecten hebben zoveel geluk. Voor de wespen zou het misschien wel eens een minder goede zomer kunnen worden.