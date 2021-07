Oppositie niet mals voor Veerle Heeren: “Terugkeer als burgemeester getuigt van ongelooflijke arrogantie”

Sint-Truiden - De terugkeer van Veerle Heeren (CD&V) als burgemeester van Sint-Truiden “getuigt van een ongelooflijke arrogantie”, klinkt het bij de Truiense oppositiepartij Vooruit. Begin mei zette ze tijdelijk een stap opzij omdat ze zichzelf en haar entourage vroegtijdig liet vaccineren. Heeren wacht de resultaten van het onderzoek naar de vaccinaties niet af en neemt vrijdag haar mandaat als burgemeester opnieuw op.

Vlaams parlementslid en Truiens gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit), tevens oud-burgemeester van Sint-Truiden, vindt de terugkeer van Heeren geen goede zaak. “Het is beter voor iedereen als ze eerst het rapport van Audit Vlaanderen afwacht, en of er al dan niet sancties volgen. Het getuigt van een ongelooflijke arrogantie om dit te doen zonder dat de resultaten bekend zijn. Dat is eigenlijk lachen met de hogere overheid. Ook voor het imago van de stad is dit geen goede zaak”, zegt Vandenhove.

Indien er een sanctie volgt van Vlaams minister Bart Somers of gouverneur Jos Lantmeeters, dan zou Heeren volgens Vandenhove de sanctie moeten naleven, om daarna eventueel terug te komen. “Daarna heeft ze het recht om terug te komen. Dat is de logische gang van zaken”, stelt Vandenhove. “Nu terugkomen lijkt me niet verstandig, noch politiek noch voor de stad Sint-Truiden. Terugkomen met het risico om opnieuw een tijdje te verdwijnen, is denk ik geen goede beslissing. Dan moet ze de beslissing aan zichzelf houden en zeggen: dit gaat niet meer.”

Of Heeren nog geloofwaardigheid heeft als burgemeester, moet ze voor zichzelf uitmaken, aldus Vandenhove. “Maar ik hoor op straat dat de mensen het niet begrijpen. Ze is zelf in ziekteverlof gegaan, maar dan zou ze het nu volledig moeten uitzitten. Politiek is het nog onbegrijpelijker en een heel domme beslissing, want ze zou moeten wachten tot de rust terugkeert”, zegt Vandenhove. “Je kunt dingen verkeerd doen in de politiek, maar dan moet je dat toegeven. Het niet toegeven en erover liegen of het verzwijgen, is geen goede stap. Dat is compleet ongeloofwaardig natuurlijk.”