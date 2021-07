‘Freedom day’ op 19 juli in Engeland gaat door: “Versoepelingen uitstellen zou geen goed idee zijn”

De versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland gaan wel degelijk op 19 juli in. Dat heeft minister van Gezondheid Sajid Javid gezegd in het Britse parlement en werd zonet door premier Boris Johnson bevestigd op een persconferentie. “

Vanaf 19 juli zullen in Engeland onder meer de nachtclubs weer opengaan, zullen er geen beperkingen meer zijn meer voor de horeca en wordt telewerk niet meer aangeraden door de overheid. Ook verdwijnt de mondmaskerplicht, een controversiële beslissing die bij experts en de vakbonden voor ongerustheid zorgt.

Niet einde van de weg

Volgens Javid is het opheffen van de beperkingen “de meest verantwoordelijke beslissing die we kunnen nemen”, meldt de Britse openbare omroep BBC. “Dit is niet het einde van de weg, maar een nieuwe fase van continue voorzichtigheid terwijl we leven met het virus en de risico’s beheren.” Javid benadrukt dat we het virus nu eenmaal niet kunnen uitroeien en dat de volgende stap van de roadmap de beste kans geeft om terug te keren naar een normaal leven.

Hij herhaalt ook het argument van premier Boris Johnson dat het beter is om nu te heropenen dan na de vakantie, wanneer het weer opnieuw slechter wordt en iedereen weer naar school of naar het werk gaat.

Johnson: “Dit is het juiste moment”

Om 18 uur bevestigde premier Boris Johnson de beslissing op een persconferentie. Droevig maar toch trots is hij wakker geworden na het EK voetbal, stak de premier van wal, waarna hij ook “shame on you” zei tegen de mensen die racistische scheldwoorden tegen enkele zwarte spelers van Engeland op sociale media zette. “Kruip terug onder de steen waar je van onder komt.”

Daarna ging het wel over het coronavirus, en de geplande versoepelingen. “Als we de versoepelingen nu zouden uitstellen naar september, zouden we dat doen wanneer het minder goed weer is, we meer binnen blijven en de scholen weer open gaan. Dit is het juiste moment om te versoepelen, maar we moeten dat wel voorzichtig doen. Deze pandemie is niet voorbij. Het coronavirus is nog steeds gevaarlijk voor u en uw gezin.”

Alle maatregelen opheffen gebeurt dus niet, maar zoals hierboven beschreven komen er wel versoepelingen. Die versoepeling was eigenlijk al in juni voorzien, maar door de deltavariant werd die een maand uitgesteld.