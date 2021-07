Protest in Spanje na moord op homoseksuele jongeman

In verschillende steden in Spanje zijn demonstranten zondag opnieuw de straat opgetrokken om gerechtigheid te eisen na de moord op een jonge homoseksueel. Die werd vorig weekend doodgeslagen tijdens een mogelijk homofobe aanval.

Onder andere in Madrid verzamelden heel wat manifestanten, die borden met zich meedroegen met daarop de boodschap: “Sommige mensen zijn LGBTQ +. Wen eraan!” Ook in Almeria en in La Coruña, waar het misdrijf plaatsvond, kwamen mensen op straat en werden regenboogvlaggen opgehangen. Eerder dit weekend waren er al soortgelijke manifestaties in andere steden, waaronder Barcelona en Sevilla.

Samuel Luiz, een 24-jarige Braziliaanse verpleger, werd op 3 juli ’s nachts bewusteloos aangetroffen in de buurt van een nachtclub in La Coruña. De jongeman bleek in elkaar geslagen en bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Het nieuws over zijn dood leidde in heel Spanje tot ophef en politieke reacties. De naasten van het slachtoffer stellen dat de aanvallers handelden uit homofobie en dat ze hem sloegen terwijl ze hem uitscholden voor “homo”.

De politie heeft inmiddels zes mensen opgepakt, onder wie twee minderjarigen. De onderzoekers gaan momenteel niet uit van een homofoob misdrijf maar houden naar eigen zeggen “alle pistes open”. De Spaanse premier Pedro Sanchez veroordeelde de moord en had het in een tweet over een “brutale en meedogenloze daad”.