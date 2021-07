Nog maar drie in plaats van vijf weken wachten tussen eerste en tweede Pfizerprik

Wie nog een uitnodiging moet krijgen om gevaccineerd te worden met het coronavaccin van Pfizer, zal nog maar drie in plaats van vijf weken moeten wachten tussen de eerste en de tweede prik. Dat is maandag beslist na overleg tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Aanvankelijk was de tijd tussen de eerste en de tweede Pfizerprik al drie weken, maar die was eerder dit jaar verlengd naar vijf weken om meer mensen een eerste prik te kunnen geven. Er waren daarna niet voldoende leveringen van vaccins om die beslissing terug te draaien, maar volgens het kabinet van minister Beke zijn die er nu wel. Dat is onder meer te danken aan de leveringen uit andere regio’s via de federale stock.

Die beslissing zal vooral effect hebben op de vaccinatie van 12 tot 15-jarigen, want zij zijn vanaf dinsdag aan de beurt om uitgenodigd te worden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en minister Beke hopen zo dat veel tieners al volledig gevaccineerd zullen zijn wanneer de scholen begin september weer opengaan.

Wie wel al een uitnodiging of een eerste prik gekregen heeft, zal wel nog vijf weken moeten wachten tussen de eerste en de tweede prik.