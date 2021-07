Steeds meer uitbraken deltavariant, kunnen lokale maatregelen volstaan? “We hebben lessen getrokken”

Het aantal besmettingen gaat omhoog. In steeds meer gemeenten moet daardoor de crisiscel weer samenkomen. Kunnen lokale maatregelen volstaan om de oprukkende deltavariant in te dammen? “We hebben lessen getrokken uit de voorbije 16 maanden”, zegt David Geerts (Pro Heist), waarnemend burgemeester in Heist-op-den-Berg.