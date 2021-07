Tien doden bij aanslag in Burkina Faso

Minstens tien mensen, onder wie zeven vrijwillige militairen, zijn zondag om het leven gekomen bij een aanval in het noorden van Burkina Faso. Dat hebben de veiligheidsdiensten gemeld.

“Onbekende gewapende individuen hebben gisteren (zondag, red.) het dorp Niha-Mossi aangevallen. Ze hadden het in het bijzonder gemunt op de VDP’s”, burgers die vrijwillig dienen in het leger”, aldus een veiligheidsbron. Zeven vrijwilligers en drie burgers kwamen om het leven en er is ook aanzienlijke materiële schade.

De VDP-dienst (volontaires pour la défense de la patrie) is 2019 opgericht om de gewapende troepen bij te staan bij bewakings-, inlichtingen- en beschermingsmissies na een opleiding van 14 dagen. Ze vechten ook vaak mee met het leger, en sinds 2020 kwamen al meer dan 200 VDP’s om het leven.

Het noorden en het oosten van Burkina Faso is sinds 2015 getroffen door aanvallen van jihadisten. Daarbij vielen al 1.500 doden en bijna 1,5 miljoen mensen moesten hun huizen verlaten.