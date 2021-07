De kogel is door de kerk. Zinho Vanheusden (21) trekt voor vijf jaar naar Inter Milaan en wordt uitgeleend aan Serie A-club Genoa, dat een laat charmeoffensief van Cagliari wist af te slaan.

Witte rook in Milaan. Het was al duidelijk dat Zinho Vanheusden Standard voor Inter Milaan zou inruilen, maar nu is ook bekend bij welke Serie A-club hij wordt gestald: Genoa. De nummer elf van het voorbije ...