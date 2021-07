Jonathan Lardot zal met Supercup tussen Genk en Club Brugge de seizoensopener in goede banen leiden

Het Belgische voetbalseizoen 2021-2022 wordt zaterdag (20u45), zes dagen na het EK, op gang getrapt met de Supercup tussen Club Brugge en bekerwinnaar KRC Genk. Jonathan Lardot zal de wedstrijd leiden, zo maakte de Belgische voetbalbond maandag bekend.

Jonathan Lardot heeft vorig seizoen 27 wedstrijden gefloten. Hij werd aan het einde van het seizoen ook uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar. Lardot floot eerder al een bekerfinale tussen Genk en Standard (2017) en een Supercup tussen Lokeren en Anderlecht (2014).

Ter voorbereiding spelen beide clubs dinsdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen een Nederlandse ploeg. De jongens van Philippe Clement spelen tegen FC Utrecht en de troepen van John van den Brom treffen AZ Alkmaar.

Genk trapt het openingsweekend van de Jupiler Pro League af in Luik tegen Standard op vrijdag 23 juli (20u45). Op zondag 25 juli zet blauw-zwart de jacht op een nieuwe titel in eigen huis in tegen KAS Eupen.