Scheidsrechters leggen fysieke en theoretische testen af: twee scheidsrechters voldoen niet

Ook voor de Belgische refs is momenteel de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan de gang. De scheidsrechters en hun assistenten vertoeven momenteel in het Proximus Basecamp in Tubeke voor een driedaagse stage. Daar staan onder meer de fysieke en theoretische proeven op het programma.

De refs die actief zijn in de Jupiler Pro League en in de 1B Pro League zitten sinds maandag samen in Tubeke en legden er op de eerste dag meteen hun theoretische en fysieke testen af.

Voor het theoretische deel waren er geen problemen: alle aanwezige (assistent-)scheidsrechters slaagden. Voor het fysieke onderdeel daarentegen, buisden er wel twee refs. Een daarvan is Wesley Alen, die scheidsrechter is in 1A. Ook Raf Eerdekens (assistent-scheidsrechter in de 1B Pro League) slaagde niet. Zij moeten nu wachten tot de herkansing op 24 augustus om opnieuw hun testen af te leggen. Zolang ze niet voor beide delen geslaagd zijn, mogen ze geen wedstrijden fluiten in het profvoetbal.