Dirk Tirez wordt nieuwe CEO van Bpost

Dirk Tirez is de nieuwe CEO van Bpost. De 56-jarige Tirez voerde de functie al enkele maanden ad interim uit, maar is nu door de raad van bestuur definitief aangesteld. Dat meldt het postbedrijf maandagavond.

Bpost ontsloeg midden maart CEO Jean-Paul Van Avermaet omdat die verwikkeld is in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Tirez werd toen al ad interim aangeduid als zijn opvolger, en is nu dus definitief benoemd.

Tirez werd unaniem gekozen “uit een sterke pool van hooggekwalificeerde kandidaten”, luidt het. “Zijn expertise en grondige kennis van de sector van de post- en e-commercelogistiek, kwalificeren hem op unieke wijze om Bpost te leiden en om de implementatie van de strategie van het bedrijf te sturen”, zegt voorzitter Audrey Hanard. “Dit heeft hij de voorbije maanden als CEO ad interim bewezen.”

Jurist

De 56-jarige Tirez startte in 2003 als jurist bij Bpost. Voordien bekleedde hij verschillende functies in diverse advocatenkantoren, was hij enkele jaren adviseur van de Belgische minister van Financiën en werkte hij als jurist bij Nasdaq Europe.

Volgens Tirez is de belangrijkste doelstelling van Bpost nu om “zijn relevantie en onafhankelijkheid te behouden om zijn sociale, maatschappelijke en economische rol te kunnen blijven spelen in een context waarin de traditionele postactiviteit geleidelijk afneemt”, aldus de CEO. Die uitdaging gaat hij naar eigen zeggen “met vertrouwen en vastberadenheid” aan. “Ik ben vastbesloten om het winstgevende groeiproces van Bpost te versnellen.”

Minister van Post Petra De Sutter (Groen) reageert tevreden op de benoeming van “een ervaren man uit eigen rangen”. “Hij kent het bedrijf en de medewerkers heel goed en zorgde er als CEO ad interim voor, sinds het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet, dat de rust binnen het bedrijf terugkeerde, na een turbulente periode.”