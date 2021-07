Frankrijk verplicht vaccinatie voor zorgpersoneel: “Hoe meer we vaccineren, hoe minder kans we het virus geven”

De Franse overheid heeft beslist om vaccinatie te verplichten voor het zorgpersoneel. Dat is zonet bekendgemaakt door president Emmanuel Macron. Die maakte duidelijk dat hij in de vaccinatiecampagne dé oplossing ziet om het coronavirus te overwinnen. Daarnaast wordt het coronapaspoort begin augustus in gebruik genomen om toegang te krijgen tot onder meer cafés en restaurants.

“Zolang het virus circuleert, zullen we met dit soort situaties te maken krijgen”, zei Macron. Hij wees op de hogere besmettelijkheid van de deltavariant en de hogere circulatie daarvan, maar ook op de oplossing om die het hoofd te bieden: vaccineren.

“Als we nu niets ondernemen, zal het aantal gevallen sterk blijven stijgen en onvermijdelijk leiden tot meer ziekenhuisopnames vanaf augustus”, zei Macron. “Maar we hebben er een middel tegen: het vaccin. Alle vaccins die in Frankrijk beschikbaar zijn, beschermen ons stevig tegen deze deltavariant. Het voorkomt 95 procent van de ernstige vormen.”

Het is eenvoudig, aldus Macron: “Hoe meer we vaccineren, hoe minder ruimte we het virus laten verspreiden, hoe meer we ziekenhuisopnames zullen vermijden en hoe meer we andere, mogelijk gevaarlijkere, mutaties in het virus zullen vermijden.”

Verplichte vaccinatie

Alle Fransen moeten dus gevaccineerd zijn om veilig te zijn, ging Macron verder. “Dat is de enige weg naar het nieuwe normaal.” De eerste stap is een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel en het personeel dat werkt in ziekenhuizen, woonzorgcentra, verblijven voor mensen met een beperking en iedereen die in zijn job in contact komt met oudere of kwetsbare mensen.”

Die mensen hebben tot 15 september om zich te laten inenten. Daarna zullen controles uitgevoerd worden en sancties genomen worden.

Coronapas

Daarnaast wordt het gebruik van de coronapas uitgebreid in Frankrijk. Vanaf augustus wordt die ook nodig om op café of restaurant te gaan of om de trein of het vliegtuig te gebruiken. “De coronapas zal worden gebruikt in restaurants, cafés en winkelcentra, maar ook in ziekenhuizen en rusthuizen en in vliegtuigen, treinen en langeafstandsbussen. Enkel de mensen die gevaccineerd zijn of die een negatieve test afleggen krijgen nog toegang”, zei Macron.

Vanaf 21 juli wordt de pas bovendien verplicht voor culturele evenementen en vrijetijdsactiviteiten met meer dan 50 personen. De verplichting geldt voor alle Fransen vanaf 12 jaar. “In functie van de evaluatie van de situatie, gaan we ons de vraag stellen of de pas nog uitgebreid moet worden naar andere activeiten”, aldus de president nog.

Niet-gevaccineerde reizigers uit risicolanden die arriveren in Frankrijk moeten vanaf deze week ook verplicht in quarantaine bij aankomst in het land.