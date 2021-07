Geen subsidies meer voor te frivole bedrijfsopleidingen

Opleidingen zoals bachbloesemtherapie, hypnose of kaartleggen komen niet meer in aanmerking voor de subsidies die de Vlaamse overheid voor kmo’s voorziet. Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V), heeft een lijst van 26 diensten uitgesloten van deze zogenaamde kmo-portefeuille.

Vorig jaar maakten bijna 60.000 ondernemers gebruik van dat systeem. Daarbij krijgen zij jaarlijks maximaal 7.500 euro steun voor opleidingen en adviezen “die de kwaliteit van de onderneming verbeteren”. Kleine ondernemingen kunnen tot 30 procent van de kosten gesubsidieerd krijgen, middelgrote ondernemingen tot 20 procent. In totaal gaat dat jaarlijks om zo’n 40 miljoen euro.

Minister Crevits wil het systeem efficiënter maken en ook de kwaliteit verbeteren. “Daarom moeten we ook een selectie maken van opleidingen die we kunnen steunen”, aldus Crevits. De heel frivole opleidingen gaan eruit, zoals pendelen, sjamanisme of astrologie. Maar ook ernstige thema’s als teambuilding en netwerksessies krijgen geen subsidies meer. “Als het over inhoud gaat, komen ze wel nog in aanmerking”, laat het kabinet-Crevits weten. “Maar niet om een dag te gaan kajakken of een exotische trip te maken.”