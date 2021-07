Vader van drie doodgereden door dronken bestuurder die eerder al opzettelijk iemand bijna doodreed

Kortrijk / Kluisbergen -

Hij werd eerder al veroordeeld tot zes jaar effectief omdat hij opzettelijk een man bijna had doodgereden. Toch reed Stijn Verbauwhede (28) uit Ingelmunster zondagnacht dronken en véél te snel door het centrum van Kortrijk, waar hij een vader van drie kleine kinderen doodreed. “Wij konden wegspringen, maar Mohamed was te laat. Hij werd meters ver meegesleurd. Hij stierf in onze armen”, zegt de beste vriend van het slachtoffer.