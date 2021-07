Heisa wellicht niet voorbij na ontslag Haouach: ook nieuwe regeringscommissaris kan hoofddoek dragen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) kwamen maandag in de Kamer uitleg verschaffen over het ontslag van regeringscommissaris Ihsane Haouach bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Eind vorige week bleek dat Staatsveiligheid een nota had opgesteld over Haouach. In de nota schrijft Staatsveiligheid dat Haouach in het verleden contact had met leden van de extremistische Moslimbroederschap, maar dat ze zich daar wellicht niet van bewust was en dat ze zelf geen lid was.

“Hoe dan ook heeft die nota niet meegespeeld bij haar ontslag”, zegt Schlitz. N-VA-fractieleider Peter De Roover wilde van de premier weten of hij kon garanderen dat de nieuwe regeringscommissaris geen levensbeschouwelijke tekenen zou dragen. De hele heisa rond Haouach ontstond namelijk omdat ze gesluierd de vergaderingen bijwoonde. Maar volgens de premier staat daar niets over in de deontologische code. “Ik ben niet gekant tegen een evaluatie van die code”, antwoordde hij. “Maar ik hou mij aan de bestaande code.”

LEES OOK. Ontslag Ishane Haouach doet sfeer binnen regering-De Croo onder nul zakken (+)

Regeringspartij MR vindt dat een regeringscommissaris met een religieus teken haaks staat op de neutraliteit van de overheid. Schlitz zegt dat er geen haast is bij de aanstelling van een opvolger voor Haouach.