De aanval op de Nederlandse rechtsstaat waar de aanslag op Peter R. de Vries nu als een schaduw boven hangt

Terwijl Peter R. de Vries nog steeds voor zijn leven vecht en Nederland nog niet bekomen is van de aanslag op de misdaadjournalist, is in Amsterdam de rechtszaak begonnen tegen de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum (44). Zowel hij als Peter R. de Vries stonden Nabil B. bij, de kroongetuige in het zwaarbeladen Marengo-proces.