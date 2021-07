Italiaanse dorpjes geven je 28.000 euro als je er gaat wonen en een zaak start

Het lijkt te goed om waar te zijn, maar het is echt: heel wat dorpjes in de Italiaanse regio Calabrië bieden mensen 28.000 euro aan om er te gaan wonen en een eigen zaak uit de grond te stampen. Zo hopen de overheden de leegloop tegen te gaan.

Verwacht niet dat je in bruisende wereldsteden terechtkomt als je op het aanbod, dat gedurende maximum drie jaar 28.000 euro inhoudt, ingaat. De Italiaanse dorpjes zijn stuk voor stuk slaapdorpjes waar niet meer dan 2.000 mensen wonen en waar de laatste jaren meer inwoners vertrokken zijn dan er hun intrek genomen hebben. Er is met andere woorden niets te beleven. Een prachtig uitzicht op de bergen of de zee is wel inbegrepen.

Met het aangeboden geld wordt van de nieuwe inwoners verwacht dat ze een eigen zaak beginnen in het dorp. Ze kiezen zelf of ze met iets nieuws komen of dat ingaan op voorstellen van zakenmensen die er al actief zijn. Dat kan eender wat zijn: een restaurant, een boerderij, een café, een winkel of ga zo maar door.

Niet iedereen komt in aanmerking: je moet jonger dan 40 jaar zijn en moet bereid zijn om binnen de 90 dagen na je sollicitatie te verhuizen. Er zit met andere woorden vaart achter. De hoop is dat de dorpen aantrekkelijker worden door de komst van jonge mensen en millennials die hun handen uit de mouwen willen steken.

Het uiteindelijke doel is Calabrië aantrekkelijker te maken om te komen wonen. Burgemeester Gianpietro Coppola van Altomonte zegt bij CNN dat hij iets anders wilde doen dan de huizen voor één euro aanbieden, wat je de jongste jaren steeds meer hoorde. “Dit moet een experiment van inclusie worden. Mensen lokken om in de regio te leven en te genieten en ongebruikte locaties in de stad een nieuw leven geven.”

De verwachting is dat je een van de komende weken zal kunnen intekenen op het aanbod. Meer informatie volgt later. Het gaat om de dorpjes Aieta, Albidona, Civita, Samo e Precacore, Bova, Caccuri, Sant’Agata del Bianco, Santa Severina en San Donato di Ninea.