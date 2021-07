Verdachten brute moord op loodgieter wijzen naar elkaar: “Werd misselijk bij toekijken. Ik ben ook maar een mens”

Lint / Zoersel -

Johan van der Heyden (56) is gestorven door een dodelijke injectie. Dat heeft een van de verdachten van de moord op de Vlaamse loodgieter maandag opgebiecht op het proces in Breda. Van der Heyden werd door een prostituee in de val gelokt, en daarna gefolterd en vermoord omdat zijn beulen zijn zwart geld wilden. Al kan de loodgieter ook gestorven zijn na een flink pak slaag. Want over bijna alles spreken de vier verdachten elkaar tegen.