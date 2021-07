Wangedrag is coming home: hoe Brits is het hooliganisme?

Ze voorspelden dat het voetbal bij hen zou thuiskomen, want Engeland dat is de bakermat van het voetbal. Maar zo gedroegen de Engelse supporters zich niet. Voor de match: bestormingen en geweld, na de match: racisme tegen de eigen spelers. Hoe Brits was dit jammerlijke schouwspel? En is het hooliganisme terug van weggeweest?