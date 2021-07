Chouchou Chiellini: hoe de beenharde verdediger van Italië plots de knuffelbeer van Europa is geworden

Geen voetballer die meer heeft staan glimlachen tijdens het EK dan hij. Op een voetbalveld voelt Giorgio Chiellini zich ook op z’n 36ste nog als een kind in een snoepwinkel. De aanvallers zijn in zijn geval de snoepjes en die stopt hij gretig in zijn achterzak. Gehaat door zijn tegenstanders, omarmd door het publiek. Dat laatste door zijn passie én door zijn hart van peperkoek.