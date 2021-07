Beerschot lonkt naar voormalige publiekslieveling Benito Raman

Keert Benito Raman (26) terug naar het Kiel? Beerschot heeft alvast de handgereikt naar de voormalige publiekslieveling, maar het is nog onduidelijk of een transfer financieel haalbaar is.

Raman degradeerde vorig seizoen met Schalke 04 uit de Bundesliga en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Beerschot heeft de entourage van Raman alvast een concreet sportief project voorgesteld, de bal ligt nu in het kamp van de 26-jarige aanvaller. Raman speelde in 2013 al eens een half jaartje op het Kiel op uitleenbasis van AA Gent, maar hem nu opnieuw binnenhalen, zou een stunt zijn. Raman ligt bij Schalke nog tot medio 2024 onder contract, maar startte er afgelopen seizoen slechts dertien keer in de basis.

In het verleden heeft Raman meermaals aangegeven dat hij graag wil terugkeren naar Beerschot. Hoe een eventuele transfer financieel tot stand zou kunnen komen, is wel nog heel onduidelijk. Schalke wil boter bij de vis, maar geen enkele club lijkt daartoe bereid. Een constructie via Sheffield United zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar zover is het nog lang niet. Eerst moet Raman voor zichzelf uitmaken wat hij wil.