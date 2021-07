Lizel en Steven slapen in bijgebouw na verwoestende brand: “Alle spullen van onze overleden zoon zijn vernield”

Nijlen -

De verwoestende brand in een woning in de Bevelsesteenweg in Nijlen heeft heel veel materiële schade veroorzaakt. Ondertussen is duidelijk dat het huis volledig gestript zal moeten worden om het weer bewoonbaar te maken. Op emotioneel vlak is de schade zelfs onherstelbaar, want de slaapkamer vol herinneringen aan de overleden zoon des huizes ging volledig in de vlammen op. “Die spullen kunnen we nooit terugkrijgen”, getuigt het koppel.