Amerikaanse verdachte van moord op Haïtiaanse president was informant van VS-agentschap DEA

Een van de Haïtiaans-Amerikaanse mannen die gearresteerd zijn op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Haïtiaans president Jovenel Moïse, was een informant van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Dat zeggen functionarissen van het agentschap dat illegale drugs bestrijdt. De moordenaars deden zich voor als DEA-agenten.

Vorige week werden 2 Haïtiaans-Amerikaanse mannen – Joseph Vincent en James Solages – en 26 Colombianen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moordaanslag op Haïtiaans president Jovenel Moïse. Volgens de DEA-functionarissen werkte een van de twee Haïtiaans-Amerikaanse verdachten soms als een “vertrouwelijke bron voor de DEA”.

De verdachte benaderde na de moord zijn contacten bij de DEA. Een functionaris spoorde hem aan zich over te geven en bezorgde informatie aan de Haïtiaanse overheid die bijdroeg aan zijn arrestatie en die van een andere verdachte, klinkt het. “Die individuen handelden niet in opdracht van de DEA”, benadrukt het agentschap. Volgens een politiebron was de verdachte geen actieve informant op het moment van de feiten.

De moordenaars van president Moise deden zich voor als DEA-agenten. Een DEA-pet werd later gevonden tijdens een huiszoeking bij een derde Haïtiaan-Amerikaan, Christian Emmanuel Sanon. Die is zondag gearresteerd en wordt ervan verdacht het brein achter de aanslag te zijn.

LEES OOK. Hoe een zelfverklaard arts in beeld kwam als het brein achter de moord op een president (+)

De drie woonden allen in de Amerikaanse staat Florida en de 26 Colombiaanse verdachten zouden ingehuurd zijn via een beveiligingsbedrijf in Florida, dat door Sanon werd ingeschakeld.

Ook FBI

CNN bericht dat volgens ingewijden “meerdere” betrokkenen gewerkt hebben als informanten voor de Amerikaanse wetshandhaving, ook voor de FBI. Het is volgens de bronnen onduidelijk of zij op de hoogte waren van een moordplan en daar bewust aan meewerkten. Joseph Vincent en James Solages zouden beweerd hebben dat ze ingehuurd waren als tolken voor een Colombiaans commando dat een arrestatiebevel had voor Moïse, die ze dood aantroffen toen ze aankwamen.

De Amerikaanse justitie en veiligheidsagentschappen assisteren Haïti in het onderzoek naar de moord, ook ter plaatse. Er zal eveneens onderzocht worden of Amerikaanse wetten gebroken werden.