Parachute gaat niet open: man overleeft als bij wonder val van 4 kilometer en “landt” in keuken

Een parachutist in de Amerikaanse staat Californië is dwars door het dak van een huis bij iemand in de keuken beland. Het gaat om een Britse militair die bezig was met een oefening. Doordat zijn parachute niet volledig opende, maakte hij een duizelingwekkende val na zijn sprong vanaf 4 kilometer hoogte. Wonder boven wonder liep de man slechts lichte verwondingen op.