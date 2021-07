Italiaans doelman Donnarumma verklaart koele reactie na beslissende penaltysave: “Ik besefte niet dat we gewonnen hadden”

Italiaans doelman Gianluigi Donnarumma kroonde zich tot held van het EK. Hij werd uitgeroepen tot beste speler en pakte in de strafschoppenreeks in de finale twee penalty’s, waaronder de beslissende. Alleen vierde hij bij die laatste redding tot ieders verbazing niet en wandelde hij zelfs rustig weg. “Ik wist niet dat we gewonnen hadden”, legde hij achteraf uit bij Sky Sports Italia.

De doelman van Milan was in de atypische strafschoppenreeks - liefst vijf van de tien penalty’s werden gemist - blijkbaar de tel kwijtgeraakt. En dus liep hij gewoon terug naar het gebied waar de doelmannen moeten wachten op de volgende strafschop die ze moeten pakken. Dat de rest van zijn team intussen in juichen was uitgebarsten, had hij zelfs niet meteen gezien.

“Ik keek naar de scheidsrechter (op de doellijn, nvdr)”, aldus Donnarumma. “Ik probeerde te zien of alles in orde was, want de VAR checkt elke keer nog of de voeten van de doelman bij de strafschop niet al voor de lijn stonden. Toen pas draaide ik me om en zag ik al mijn ploegmaats naar me toe rennen.”