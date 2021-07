Ecolo-voorzitter Nollet haalt zwaar uit: “Bouchez heeft journalisten gedwongen onwaarheden te schrijven”

In de nasleep van het ontslag van Ihsane Haouach als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen beschuldigt Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet zijn MR-collega ervan “journalisten gedwongen hebben dingen te schrijven waarvan ze wisten dat die fout waren”. Nollet heeft het met name over de nota van de Staatsveiligheid over Haouach.

“Ik ben geschandaliseerd over de wijze waarop Georges-Louis Bouchez journalisten gedwongen heeft dingen te schrijven waarvan ze wisten dat die niet correct waren”, verklaarde Nollet dinsdag op het Franstalige Bel-RTL.

“In tegenstelling tot wat geschreven werd, is Ihsane Haouach geen lid van de Moslimbroeders; in tegenstelling tot wat geschreven werd, heeft Ihsane Haouach in de ogen van de Staatsveiligheid geen extremistische verklaringen afgelegd; en vooral, het besluit van het rapport is niet dat er een risico met Ihsane Haouach is, maar wel een riscio voor haar, en dat ze moet ingelicht en beschermd worden”, aldus Nollet.

“Geen probleem om samen te regeren”

Bovendien heeft Bouchez geprobeerd te doen geloven dat staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) alle informatie had toen ze naar het parlement kwam, wat niet het geval was, vervolgde de Ecolo-covoorzitter. Opvallend genoeg ziet Nollet geen probleem om verder met MR te regeren “want we maken een duidelijk onderscheid tussen de rol en de uitlatingen van een partijvoorzitter zoals Georges-Louis Bouchez en die van de MR-ministers in de verschillende regeringen”.

“Leuke afleiding”

Bouchez hekelde meteen op Twitter de poging van de groenen om verdeeldheid te scheppen. “Wat een respect voor de persvrijheid. Volgens de Ecolo-covoorzitter schrijven de journalisten wat hen gevraagd wordt. Leuke afleiding. Geschandaliseerd door de zelfgenoegzaamheid tegen de aanslagen op de neutraliteit van de staat. Ecolo moet terug tot de rede komen”, aldus Georges-Louis Bouchez.