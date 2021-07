“Rimpels in de neus”: opnieuw problemen met Boeing 787 Dreamliner

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft bekendgemaakt dat de - nog niet geleverde - Boeing 787 Dreamliners een nieuw mankement vertonen. De vliegtuigbouwer zal de problemen oplossen voordat de toestellen de fabriek verlaten, aldus de FAA.

Volgens de luchtvaartautoriteit zit de nieuw ontdekte fabricatiefout in de buurt van de neus van bepaalde toestellen van het 787-type. “Het euvel werd ontdekt tijdens de lopende brede inspecties van de Boeing 787 die de FAA opgelegd had.” Volgens bronnen is er een probleem met “rimpels” in het voorste drukschot (onderdeel van de drukcabine) in de neus van het toestel.

Het probleem brengt volgens de FAA geen onmiddellijke problemen met zich mee. Maar Boeing heeft zich ertoe verbonden om de toestellen aan te passen nog voor de levering. De FAA zal de data nog onderzoeken om na te gaan of aanpassingen nodig zijn bij Dreamliners die al in actieve dienst zijn. Boeing was niet bereikbaar voor commentaar.

Het is het zoveelste probleem dat speelt bij de 787 Dreamliner. Eind mei stopte de vliegtuigbouwer opnieuw tijdelijk met leveringen van het type door technische problemen met het toestel. Die waren toen net weer begonnen na een onderbreking van vijf maanden vanwege elektrische en andere problemen die vanaf eind 2020 speelden.