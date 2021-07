Al 32 doden bij protesten tegen opsluiting Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma

De protesten van de afgelopen dagen in Zuid-Afrika, tegen de opsluiting van oud-president Jacob Zuma, hebben al 32 mensenlevens geëist. Dat meldt Sihle Zikalala, premier van de provincie KwaZulu-Natal. In zijn provincie zijn al 26 doden gevallen, waar dat er maandag nog vier waren. In Johannesburg vielen al zes doden. Er zijn ook talrijke gewonden, onder wie vier politieagenten. 500 mensen werden al opgepakt.

De aanleiding van de protesten die vrijdag begonnen was de opsluiting, een dag eerder, van Zuma. Hij was veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Intussen zijn de protesten geëscaleerd tot grootschalige rellen. Dat was in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw het geval in onder meer de township Soweto, in Johannesburg.

Voedseltekorten?

Tijdens het weekend verspreidden de protesten zich van Zuma’s thuisprovincie KwaZulu-Natal naar Johannesburg, de economische hoofdstad van het land. Dinsdag is het leger voor het eerst tussengekomen op plaatsen in KwaZulu-Natal en de provincie Gauteng, waar de steden Pretoria en Johannesburg zich bevinden. “De duur en het aantal ontplooide soldaten zal bepaald worden op basis van een beoordeling van de situatie op het terrein door de betrokken ordehandhavingsdiensten”, aldus het ministerie van Defensie.

Door de protesten zijn enkele belangrijke wegen afgesloten. “Binnen enkele weken tijd kan er zo een groot risico ontstaan op voedsel- en medicijnenonzekerheid”, waarschuwde huidig president Cyril Ramaphosa maandagavond tijdens een tv-toespraak.