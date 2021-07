Ongeziene wateroverlast in Londen: straten lijken op rivieren, metro- en treinstations gesloten

Door hevige regenval van maandagavond kampt Londen momenteel met enorm veel wateroverlast. Vooral het zuidwesten en het noordwesten van de Britse hoofdstad heeft overstromingsproblemen. Heel wat trein- en metrostations zagen zich genoodzaakt om te sluiten: “Het is gewoon niet veilig”, aldus een woordvoerder van Network Rail. Iedereen probeert zich dus te voet of met de wagen te verplaatsen, maar uit bovenstaande beelden blijkt dat dat niet eenvoudig is.