Burgemeester sluit bekende nachtzaak (alweer) nadat agenten in burger er mensen zien dansen

Blankenberge - De Circosia in de Weststraat moet weer dicht. Amper enkele weken nadat de nachtzaak – naar eigen zeggen volledig coronaproof – opnieuw de deuren opende, constateerden agenten in burger dat verschillende coronamaatregelen geschonden werden. Ook vorige zomer werd de zaak vervroegd gesloten. “De vaststellingen waren ontegensprekelijk”, aldus burgemeester Dumery.

Eigenlijk is de Circosia een danscafé, maar uitbater Sven Vermoortele had zijn zaak coronaproof opnieuw opgestart. Met tafels en stoelen én zonder bediening aan de toog. In principe mocht er ook niet gedanst worden, maar volgens burgemeester Daphné Dumery (N-VA) konden bepaalde feestgangers hun dansbenen toch niet bedwingen. “We kregen signalen dat de coronamaatregelen er niet correct nageleefd werden. Daarom is de politie in gang geschoten”, zegt ze.

Enkele politieagenten in burger gingen zelf een drankje drinken in de zaak. Uit hun vaststellingen bleek dat er verschillende coronamaatregelen met de voeten getreden werd. “Er waren te veel mensen aanwezig in de zaak, er werd gedanst en ook besteld aan de toog. Het verslag liet mij geen keuze: de vaststellingen waren ontegensprekelijk”, aldus Dumery. “Ik begrijp dat veel mensen het beu zijn en eindelijk nog eens de benen willen strekken, maar de wet laat het gewoon nog niet toe.”

“Voordeel van de twijfel”

Net als vorige zomer moet de Circosia dus vervroegd sluiten. Ook toen werd er in de zaak gedanst. Volgens Dumery is de Circosia een discotheek, en geen café. En dat soort zaken moet volgens het ministerieel besluit nog steeds gesloten blijven. “Nochtans hebben we de uitbater het voordeel van de twijfel gegeven”, zegt de burgemeester. “Er was vorige zomer een gesprek en ook nu hebben we hem eind juni, bij opening, gevraagd om zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar blijkbaar lukt dat moeilijk.”

De zaakvoerder werd maandagavond op de hoogte gebracht van de beslissing en reageerde via Facebook ontgoocheld op die beslissing. Hem telefonisch bereiken lukte nog niet. “In Knokke en Brugge zijn gelijkaardige zaken allemaal open”, schrijft hij in een lange post. “Dit is jammer voor de jeugd van Blankenberge. De jeugd zal zich enkel verplaatsen naar andere locaties. Jammer, maar tot mijn laatste snik zal ik proberen om de jonge mensen van Blankenberge toch nog iets van ontspanning te gunnen.”