Betrapte inbrekers schieten eigenaar bouwbedrijf neer

Beringen - Het parket van Limburg is op zoek naar de mensen die dinsdag de eigenaar van een bouwbedrijf in Beringen hebben neergeschoten. Het slachtoffer is de eigenaar, toen hij inbrekers betrapte, werd hij neergeschoten.

De feiten vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. “Omstreeks 01.12 uur kreeg PZ Beringen – Ham – Tessenderlo een melding dat een persoon een schotwonde zou hebben opgelopen aan het bouwbedrijf Probutec”, aldus het parket in een mededeling. “Ter plaatse trof men een man met een schotwonde aan, hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert momenteel niet langer in levensgevaar.”

Het slachtoffer zou enkele inbrekers betrapt hebben waarna enkele schoten gelost werden. Er zijn voorlopig geen verdachten geïdentificeerd. Het labo een ballistisch deskundige voeren een sporenonderzoek.