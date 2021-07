Club Brugge moet kapitein Ruud Vormer missen in Supercup door hoogrisicocontact

Brugge - Club Brugge moet zaterdag z’n kapitein missen tijdens de Supercup. Ruud Vormer vertoeft in quarantaine na een hoogrisicocontact: onder andere z’n dochtertje raakte besmet. Zelf testte Vormer momenteel negatief, al verliet hij de groep uit voorzorg.

De Nederlander zal de komende dagen een individueel programma volgen en blijft uit de selectie voor de Supercup van komende zaterdag tegen Genk (20.45 uur). Club Brugge maakte het nieuws zelf bekend. “De kapitein is zelf niet besmet maar verlaat uit voorzorg de groep en zal een individueel programma volgen”, klinkt het via geijkte kanalen. Vormer onderging al een (negatieve) coronatest, vandaag volgt er nog een nieuwe test.

De reden tot bezorgdheid? Vormer had een hoogrisicocontact, want iemand uit z’n gezin liep een coronabesmetting op. Daarom neemt men bij blauw-zwart - zeker met de problemen van vorig jaar in het achterhoofd - geen risico. Indien alles goed verloopt, sluit de middenvelder maanden opnieuw aan bij de groep.