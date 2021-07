Elon Musk “haat het nogal” om Tesla-baas te zijn

Elon Musk zou zich liever bezighouden met ontwerp en innovatie. De zakelijke kant van Tesla ‘haat hij nogal’. Dat verklaarde hij in de rechtbank.

Tesla-CEO Elon Musk moet zich verantwoorden in een Amerikaanse rechtbank voor zijn rol in de controversiële aankoop van zonnepanelenfabrikant SolarCity. Op het moment van de overname was Musk ook voorzitter van SolarCity. Investeerders trokken naar de rechter omdat ze vonden dat Musk tekort is geschoten toen hij in 2016 besloot om SolarCity voor 2,6 miljard dollar over te nemen.

De investeerders, waaronder voornamelijk pensioenfondsen, verwijten Musk niet hun belangen te hebben gediend en Tesla-activa te hebben verspild door SolarCity in 2016 over te nemen, hoewel het bedrijf verre van winstgevend was en diep in de schulden zat. Volgens Forbes hebben Tesla-aandeelhouders geëist dat Musk de 2,6 miljard dollar (overnamebedrag van SolarCity) volledig terugbetaalt.

In de rechtbank verklaar Musk dat de overname deel uitmaakte van een masterplan om betaalbare elektrische wagens en zonne-energie aan elkaar te koppelen. Duidelijk is dat het debacle hem irriteert. Zodanig zelfs dat hij zijn job als Tesla-CEO niet echt leuk vindt. “Ik haat het nogal ja. Ik zou veel liever mijn tijd besteden met ontwerpen, zowel creatief als technisch.” Aan de andere is hij ook van overtuiging dat Tesla zou “sterven” moest hij zijn job opgeven.