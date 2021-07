Festival met 66.000 bezoekers, kan dat wel nu cijfers stijgen? “Pukkelpop zal zich schikken naar beslissing van Overlegcomité”

Nu de cijfers de verkeerde kant op lijken te gaan, duikt de vraag op of er 66.000 festivalgangers op Pukkelpop kunnen feesten. Het festival is al begonnen met de opbouw. Vrijdag komt het Overlegcomité bijeen voor een stand van zaken over het coronavirus. “Ik heb vertrouwen in de beslissingen van het Overlegcomité”, zegt de burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA).