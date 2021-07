Buurtsupermarkt verstrengt regels met oog op Pukkelpop

Hasselt -

Een supermarkt in de buurt van Pukkelpop neemt extra maatregelen tijdens het festival om de klanten zo veilig mogelijk te ontvangen. Tijdens het festival krijgt de buurtsupermarkt in de Hasseltse Banneuxwijk dubbel zoveel klanten. De winkel schaft CO2-meters aan en de in- en uitgang zullen gescheiden worden. Ook staat er een jobstudent aan de ingang om de instroom te controleren. En dat allemaal om het virus uit de winkel te houden.