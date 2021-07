Dieumerci Mbokani hoopte bij Antwerp te blijven, maar trekt naar Koeweit: “Een aanbod dat ik niet kon weigeren”

Au revoir Dieumerci Mbokani (35). Na 304 duels en 150 goals zit zijn zeer succesvolle Belgische loopbaan erop. De Congolese spits kiest voor Kuwait SC, waar hij een laatste grote slag staat. Al had hij die liever in België geslagen. “Ik hoopte dat Antwerp nog een extra inspanning zou doen om te houden.”

We hadden ook het eerste vliegtuig naar Congo kunnen nemen, maar met corona… En waarom eigenlijk, als er zoiets als FaceTime bestaat? We overbruggen 6.000 kilometer per telefoon en krijgen meteen een ...