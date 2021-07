Twee Nederlandse kinderen uit snikhete auto gered terwijl ouders op het strand liggen

De politie van het Nederlandse IJmond heeft zondagmiddag twee kinderen van 1 en 2 jaar gered uit een snikhete auto. De ouders zaten volgens de politie op het strand en hielden de kinderen in de gaten met een camera.

Een oplettende voorbijganger had de twee kinderen versuft in een afgesloten en warme auto gezien en lichtte meteen de politie in. De politie en de ambulance zijn met spoed naar de plek gegaan. Agenten tikten meteen een raam in. Volgens de ambulancedienst had het gezien de toestand van de kinderen niet veel langer moeten duren, aldus de politie.

De ouders kwamen even later vanaf het strand aangelopen. In eerste instantie waren ze vooral boos om het kapotte raam. Naar eigen zeggen hielden ze de kinderen in de gaten via een camera.

De ouders zijn aangehouden, de kinderen zijn ongedeerd.