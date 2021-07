“Toekomstige koning George (7) is voorlopig een echt boefje”: koninklijk biograaf over Britse prins

De finale van het EK voetbal was afgelopen zondagavond het kijken waard, maar een extra genot was het om de kleine prins George (7) daar de wedstrijd van Engeland te zien meebeleven. In zijn nette pak met stropdasje - wat nog tot een ruzietje leidde tussen zijn ouders - kwam hij ernstig over, maar toen Engeland scoorde, was hij een en al uitbundigheid. En dat past precies bij zijn karakter, schetst koninklijk biograaf Duncan Larcombe.

George is een toekomstige koning, de derde in lijn van troonopvolging. Een nobele en zware positie ligt dus voor het jongetje in het verschiet, maar daar willen prins William en Catherine hem absoluut nog niet mee belasten. Ja, op zijn zevende verjaardag in juli vorig jaar hebben ze hem wel verteld over die bijzondere rol die al voor zijn geboorte voor hem was weggelegd. Maar verder voeden ze hem voor zover dat kan zoveel mogelijk op als een gewoon Brits jongetje.

Foto: Pool via REUTERS

George is dan ook niet bepaald een “heer”, zegt Larcombe tegen OK!. “Hij mag dan wel de toekomstige koning van het kasteel zijn, op dit moment is hij dat nog niet. Het is een echte boef van bijna 8 jaar oud. Hij zit vol kattenkwaad en haalt graag grapjes uit met zijn zusje en broertje of zit ze achterna.” Dat hij zo speels en vrolijk is, dankt het jongetje volgens de biograaf aan zijn ouders, die hem zo nuchter mogelijk proberen op te voeden.

Aan hen dan ook de taak, zo meent Larcombe, om het prinsje zo op te voeden dat hij het leven in de schijnwerpers aankan. “Hopelijk kan hij profiteren van de privileges van het koninklijke leven zonder de extreme, rare impact van opgroeien in een vissenkom. Zijn ouders zullen hem de bijzondere omstandigheden moeten uitleggen waaronder hij geboren is. Hopelijk stijgt dat hem niet te veel naar het hoofd en wordt hij geen complete idioot zoals sommigen uit zijn familie.”

En over die opvoeding verschillen zelfs de altijd kalm ogende William en Catherine wel eens van mening. Volgens The mirror had William zijn zoontje, zoals elk gewoon jongetje, graag in een voetbalshirt naar de EK-finale van Engeland tegen Italië laten gaan. Op de tribune was te zien dat hij het met dat standpunt had afgelegd tegen zijn vrouw, die de voorkeur gaf aan een net kostuum met stropdas.