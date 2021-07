Coronacijfers stegen nooit zo snel in Nederland: meer dan 50.000 nieuwe besmettingen in één week

“De hoogste incidentie zien we in de leeftijdsgroep 18 tot 24”, aldus Aura Timen van het Nederlandse RIVM Video: Tweede Kamer Nederland

De gestage afname van het aantal coronabesmettingen in Nederland is op korte tijd als sneeuw voor de zon verdwenen. Met 51.957 besmettingen in de afgelopen week is Nederland weer op het hoge niveau van begin mei beland. Dat is maar liefst een verzesvoudiging ten opzichte van vorige week. Met zo’n vaart gingen de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de hele coronacrisis nog niet omhoog.

Vorige week noteerde het RIVM al een verdubbeling tot 8.541 gevallen. Het bleek een voorbode van een nog veel snellere groei in het aantal besmettingen in de laatste zeven dagen. In de meeste gevallen worden die nu veroorzaakt door de extra besmettelijke deltavariant van het virus.

LEES OOK. Cijfers stijgen opnieuw fors: gaan we dezelfde richting uit als Nederland en Spanje, of is situatie bij ons anders? (+)

Het reproductiegetal is in Nederland dan ook gestegen naar 2,17. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari 2020. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, bedroeg vrijdag nog 1,37. Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar, stelt Aura Timen van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een presentatie voor het parlement. Het reproductiegetal van de deltavariant is 2,52.

Een reproductiegetal van 2,17 betekent dat een groep van honderd besmette mensen gemiddeld 217 anderen aansteekt, die het virus op hun beurt overdragen aan 471 anderen. Het aantal besmettingen loopt dan sneller en sneller op. In België bedraagt het reproductiegetal 1,02.

Inschattingsfout

De huidige besmettingsgolf begon na de versoepelingen die de regering op 26 juni doorvoerde. Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de overheid direct na een prik van het coronavaccin van Johnson & Johnson. In de praktijk waren ze dan nog helemaal niet goed beschermd, want vaccins hebben zeker twee weken nodig om optimaal te gaan werken. Ontslagnemend minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dit “dansen met Janssen” inmiddels afgeschaft.

LEES OOK. Wie is er na vaccinatie het best beschermd? (+)

Honderdduizenden mensen gingen eveneens op stap na een sneltest, die toegang bood tot nachtclubs of festivals waar afstand houden niet meer hoefde. Van die testen is bekend dat ze minder betrouwbaar zijn dan de PCR-testen. Ook nam de regering een risico door een negatief testresultaat een geldigheid van 40 uur te geven, in plaats van de 24 uur die het Outbreak Management Team (OMT) had aangeraden. En er werd gesjoemeld met toegangsbewijzen. De optelsom van factoren pakte slecht uit, met de huidige besmettingscijfers tot gevolg. Premier Mark Rutte bood maandag excuses aan voor de “inschattingsfout” van de regering.

LEES OOK. Mondmaskers werden verbrand, feesten mocht met duizenden, nu dreigt rode zone voor Nederland (+)

De wekelijkse rapportage van het RIVM bevestigt het beeld van jongeren die in de horeca en op feestjes besmet raken. Bij de mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, was dat in 37 procent van de gevallen in de horeca. De thuissituatie volgt met 28 procent. Bezoek thuis is goed voor 16 procent van de herleide gevallen, feestjes voor 15 procent en de werksituatie voor 7 procent.

Minder patiënten in ziekenhuis

Een positieve noot in Nederland is dat de ziekenhuiscijfers voorlopig wel nog afnemen. Zo nam het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen dinsdag af: het zijn er 204, negen minder dan maandag. Daarvan liggen er 75 op intensieve zorg. Ook dat zijn er negen minder dan een dag eerder. Ook het aantal sterfgevallen blijft momenteel laag.