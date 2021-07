EU-ministers zetten licht op groen voor Belgisch herstelplan

De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag op een bijeenkomst in Brussel de economische herstelplannen van België en elf andere lidstaten goedgekeurd. Daarmee is de deur geopend voor de uitkering van de eerste subsidies deze zomer. Voor België gaat het om een prefinanciering van ongeveer 770 miljoen euro.

Behalve België kregen ook Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Griekenland, Italië, Letland, Luxemburg, Portugal en Slovakije groen licht om geld te putten uit de 672,5 miljard euro sterke Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. Dat is de spil van het grootschalige relanceplan dat de Europese Unie in de steigers heeft gezet om het economisch herstel na de coronacrisis te ondersteunen en het continent klimaatvriendelijker, digitaler en innovatiever te maken.

Positief advies

De nationale plannen van de twaalf lidstaten hadden eerder al een positief advies gekregen van de Europese Commissie, die de projecten beoordeelt in het licht van een aantal criteria. De twaalf landen kunnen nu financieringsovereenkomsten ondertekenen om een prefinanciering tot 13 procent van hun totale enveloppe te bekomen. Zo zou de Commissie snel, mogelijk reeds eind deze maand, een eerste schijf van 770 miljoen euro in de Belgische begroting kunnen storten. België heeft in totaal de komende jaren recht op 5,9 miljard euro aan subsidies. Ons land doet voorlopig geen beroep op gunstige leningen.

De Europese subsidies worden verdeeld over het federale niveau en de deelstaten. Volgens de Commissie zullen 50 procent van de Belgische plannen naar groene projecten gaan, en 27 procent naar digitale investeringen. Concreet gaat ons land onder meer investeren in groene mobiliteit en technologie, de renovatie van gebouwen, de aanpak van het droogteprobleem, in cybersecurity, de uitrol van het 5G-netwerk en in de digitale en technische vaardigheden van kwetsbare groepen. “Dit is de start van onze relancestrategie”, begroette minister van Financiën Vincent Van Peteghem bij zijn aankomst op het beraad het verwachte fiat van zijn Europese ambtgenoten.

“Meer gespaard”

Tijdens de evaluatie onder de lidstaten kreeg het Belgische plan volgens een diplomatieke bron een positieve beoordeling. Het plan “werd meer gespaard dan andere”, maar het vage karakter van sommige hervormingen werd hier en daar door bepaalde lidstaten gesignaleerd. Dat ging dan onder meer over de hervorming van de pensioenen, waarover nog geen politieke consensus bestaat, en de fiscale hervorming, die niet kon opgenomen worden in de kalender omdat ze niet past binnen de strikte voorwaarden van de Faciliteit.

Landen als Spanje en Portugal kregen dan weer vragen over hun absorptiecapaciteit, of eveneens over de vaagheid van bepaalde hervormingen. De landen met een traditie van sterke budgettaire orthodoxie, zoals Duitsland, Nederland, Zweden en Denemarken, wierpen de meeste vragen op, maar dat leidde niet tot inhoudelijke wijzigingen van ingediende projecten. De uitvoering van de plannen zal geregeld tegen het licht worden gehouden door de Commissie. De uitbetaling van nieuwe schijven geld wordt afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde mijlpalen.

Solidariteit

Het Europese relanceplan moet de Europese solidariteit in de coronacrisis belichamen. Met elk bijna 70 miljard euro aan subsidies zijn de zwaar getroffen lidstaten Italië en Spanje de grootste begunstigden van het plan. Italië gaat ook zo’n 122 miljard euro lenen bij de Faciliteit. Om de financiering mogelijk te maken, gaat de Commissie voor het eerst op grote schaal geld lenen op de kapitaalmarkten. De Commissie, die kan bogen op een sterke kredietstatus, haalde in juni al 35 miljard euro op om de eerste uitbetalingen mogelijk te maken.

In totaal hebben 25 van de 27 lidstaten reeds een nationaal plan ingediend bij de Commissie. Nederland doet dat pas wanneer het land opnieuw een volwaardige regering heeft. Ook in Bulgarije is het nog wachten op een nieuwe regering. De plannen uit onder meer Hongarije, Polen, Zweden, Roemenië en Finland zijn nog niet goedgekeurd. Mogelijk zetten de ministers eind deze maand het licht op groen voor nog een zestal lidstaten.